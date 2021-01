Alassio: un anno e 4 mesi per il direttore della "Marina" Marino Agnese, 4 mesi per l’ex presidente Giancarlo Cerutti

Il tribunale di Savona ha condannato ad un anno e 4 mesi (un mese in più rispetto a quanto chiesto dal Pm) Marino Agnese, direttore della "Marina di Alassio". Su di lui gravava l'accusa di violenza privata (art.610) e usurpazione della funzione pubblica, lesioni e minacce nei confronti di Alessandro Mollica e Giuseppe D’Anca, due persone che lavorano all’interno del porto.

È stato invece condannato a 4 mesi (anche in questo caso un mese in più di quanto richiesto) Giancarlo Cerutti: l'ex presidente della Marina di Alassio era imputato per il reato di usurpazione della funzione pubblica (art.347 codice penale).