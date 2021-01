Sanremo: la savonese Annalisa tra i favoriti

La notizia delle ultime ore è che Sanremo 2021 si farà e la gara è prevista dal 2 al 6 marzo.

Quella che potrebbe sembrare una non notizia in realtà lo è a tutti gli effetti dal momento che il suo svolgimento è stato in dubbio fino a poche ore fa quando, invece, è arrivata la conferma delle date al termine di una riunione tra i vertici Rai.

E così il 71° Festival della canzone italiana di Sanremo sarà il primo grande evento a svolgersi in tempi di Covid.

Infatti, è prevista anche la presenza del pubblico ma resta ancora da stabilire il Protocollo sanitario ed organizzativo che nei prossimi giorni sarà sottoposto alle autorità competenti.

Quali sono i favoriti per la vittoria?

Al momento la principale favorita per la vittoria finale del 71° Festival di Sanremo è la coppia formata da Fedez e Francesca Michielin i quali tornano ad esibirsi insieme dopo gli straordinari successi di “Cigno Nero” e “Magnifico”. Mentre Francesca Michielin si era già presentata sul palco dell’Ariston nel 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”, per Fedez si tratta di un debutto sul palco più prestigioso della musica italiana.

La loro coppia è particolarmente temuta dagli altri cantanti dal momento che ounta soprattutto alle nuove generazioni, ma non sono gli unici.

Quest’anno saranno molti i cantanti in gara che potranno ricevere il sostegno della millennial generation come Gaia, Madame, Fulminacci e Maneskin solo per citarne alcuni.

Anche la savonese Annalisa appartiene a questo gruppo di giovani cantanti molto apprezzati dai giovanissimi ed è anche tra i favoriti sui siti di scommesse online per la vittoria con il suo brano “Dieci”.

Per lei si tratta della quinta apparizione sul palco dell’Ariston in meno di dieci anni. Il suo miglior piazzamento lo ottenne nel 2018 quando il suo brano “Il mondo prima di te” si piazzo al terzo posto.

Tra gli altri favoriti troviamo poi anche Ermal Meta con la sua “Un milione di cose da dirti” ed il debuttante Gio Evan con il suo brano “Arnica”.

Chi salirà sul podio dell’Ariston?

Vincere Sanremo è importante per un cantante ma non è l’unica cosa che conta. Infatti, sono tantissimi gli artisti che partecipano a questo evento non solo per conquistare le luci della ribalta ma anche per posizionarsi tra i primi posti.

Secondo i primi sondaggi questi posti sarebbero certamente occupati dalla coppia Fezed-Michielin e da Arisa, ma ci si aspetta molto anche dalla savonese Annalisa la quale, appunto, risulta essere una delle principali favorite per la vittoria di questa edizione della kermesse.

Insieme a loro si affaccerebbero sul podio anche i ragazzi de Lo Stato Sociale i quali conquistarono il podio alla loro prima partecipazione al Festival con il brano “Una vita in vacanza” nel 2018. Il gruppo bolognese si presenta a Sanremo quest’anno con il brano “Combat pop”

Tra i favoriti per la conquista del podio troviamo anche i Maneskin con “Zitti e buoni” e Max Gazzè con “Il farmacista”.