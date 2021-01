Pietra Ligure saluta Piero Vignolo, l'ex Vigile Urbano con il cuore rossoblu

Oltre alla divisa indossata fino alla fine degli '70 prima di diventare Vigile sanitario però, il nome di Vignolo era legato indissolubilmente alla pescheria portata avanti insieme alla moglie e ai figli, prima in piazza Castellino e poi in via Rocca Crovara, sede attuale dell'attività.

Ma Piero Vignolo, che amava girare per il cuore della vecchia Pietra in sella alla sua bici, aveva anche una grande passione: il Genoa. Un vero e proprio amore per i colori rossoblu condiviso assieme a tanti degli amici che oggi lo piangono unitamente ai suoi cari. Una persona buona, di cuore, sempre con il sorriso stampato sotto gli inconfondibili baffoni e gli occhi chiari, dello stesso colore di quel mare che ha contraddistinto parte della sua vita assieme al padre pescatore Gino, in gioventù giocatore proprio del Genoa (ma non solo) con all'attivo due presenze in serie A.