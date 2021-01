La Provincia di Savona punta ancora su strade e viabilità: in arrivo il concorso per 5 nuovi cantonieri

La Provincia di Savona ha tra le proprie competenze principali la gestione e manutenzione di circa 750 km di strade, che si estendono in particolare nella fascia collinare e montana del Territorio e, per una parte, anche sulla zona costiera. L'attività di progettazione e direzione degli interventi e la manutenzione ordinaria e straordinaria sono un impegno quotidiano per l'Ente ai fini di garantire una migliore efficienza della propria rete stradale.



Per tornare a contribuire come in passato con maggiore impegno in questo senso e per fornire una ulteriore e capillare attività di verifica e controllo sul Territorio, la Provincia ha indetto un concorso pubblico per esami che prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Cantonieri - categoria B che verranno assegnati al Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente: si uniranno allo "storico" del Settore che dopo più di un ventennio l'anno scorso era stato possibile implementare utilizzando la graduatoria di un altro Ente per la sostituzione di 5 cantonieri andati in pensione.



Il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il Consigliere Delegato alla Viabilità Luana Isella affermano convintamente che queste nuove importanti risorse possano garantire un ulteriore supporto alle attività di gestione della viabilità e possano dare ai Cittadini un segno tangibile della presenza dell'Ente sulle proprie infrastrutture territoriali. Tale rafforzamento si rende necessario e di particolare importanza anche tenendo conto delle profonde ferite inflitte dal maltempo negli ultimi anni che hanno necessitato interventi a carattere di urgenza e reso ancora più importante la manutenzione costante a beneficio della tutela della sicurezza di tutti.



Le domande di partecipazione al "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 "Collaboratori Tecnici" - Categoria B" dovranno pervenire entro lunedì 8 febbraio 2021 secondo le modalità indicate nel bando. La pagina del bando di concorso è raggiungibile sul sito internet della Provincia di Savona dalla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso" (www.provincia.savona.it/trasparenza/bandi-concorso)

Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 4^ Concorsi ed esami n. 2 del 8 gennaio 2021.

Commenta il Presidente della Provincia di Savona Avvocato Pierangelo Olivieri: "Si tratta di un obiettivo molto importante che avevo fatto espressamente parte di quelli principali del mio impegno alla Presidenza della Provincia.

La dotazione attuale dei cantonieri in servizio nel Nostro Ente, che le norme succedutesi negli anni avevano impedito di sostituire a seguito dei pensionamenti, era diventata evidentemente insufficiente allo svolgimento di qualsiasi attività, sia di manutenzione che di programmazione."



Dichiara il Consigliere Provinciale Delegato Dottoressa Luana Isella: "Sono molto orgogliosa di questo risultato in quanto ho sempre creduto e sostenuto che la figura del Cantoniere fosse fondamentale nella gestione del territorio attraverso il monitoraggio continuo delle strade provinciali. Dovrebbe tornare ad essere la figura di riferimento di Sindaci e cittadini per segnalazioni e la risoluzioni dei problemi immediati. Ringrazio tutti gli Uffici che si sono impegnati per arrivare alla pubblicazione e auguro un in bocca al lupo a chi vorrà partecipare a questo concorso."