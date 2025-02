Stella, Anas dà il via libera alla fine dei lavori sul ponte di Santa Giustina

I lavori sul ponte di Stella Santa Giustina sono pronti per essere conclusi.

Anas darà il via agli interventi con alcune prescrizioni che dovranno essere rispettate prima dell'inizio della fase di completamento.

Il cantiere sul ponte di Santa Giustina da 12 anni sta infatti tenendo sotto scacco gli abitanti e chi percorre la SS334.

"Sono molto felice di questo importante risultato. Siamo, dopo 12 anni, ad un punto di svolta per un lavoro al quale la nostra amministrazione ha avviato sin da subito un dialogo con Anas per risolvere questo importante disagio della Valle Erro e di Stella. Confido che entro l’estate o almeno entro l’anno vedremo l’inizio di un cantiere tanto sperato per tutti noi - dice il Sindaco Andrea Castellini - Grazie ad Anas, grazie a tutti i tecnici coinvolti, grazie alla Soprintendenza per la pazienza e la disponibilità dimostrata per risolvere questa annosa situazione. Ora restiamo in trepida attesa dell’inizio del cantiere".