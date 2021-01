Venerdì prossimo l'incontro tra i sindacati e i parlamentari eletti nelle province di Imperia e Savona

I Segretari Confederali Territoriali di CGIL (Andrea Pasa), CISL (Claudio Bosio) e UIL (Gianni Mazziotta) incontreranno i parlamentari eletti nel territorio alla riunione organizzata in videoconferenza dal sindacato locale nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio.

La situazione di stallo ed incertezza in cui versano alcune vertenze storiche per la provincia di Savona, richiede, secondo il sindacato locale, una rinnovata attenzione ed interventi urgenti che possano far ripartire proficuamente il confronto sui tanti tavoli ministeriali aperti. La drammatica crisi pandemica che stiamo tutt’ora affrontando ha pesantemente aggravato una già difficile situazione economica, sociale ed occupazionale che da molto tempo opprime la nostra Regione e soprattutto la Provincia di Savona, con particolare insistenza su specifiche realtà industriali che rappresentano parte della spina dorsale dell’economia del territorio nonché settori strategici anche per il nostro Paese.

Crisi industriali e vertenze da molto tempo avviate su tavoli Ministeriali a livello nazionale per il loro interesse strategico continuano, purtroppo, a rimanere irrisolte lasciando nell’insicurezza oltre 3 mila occupati tra dipendenti diretti ed indiretti. A complemento dei confronti aperti tra le federazioni sindacali di categoria con le singole realtà aziendali si ritiene oramai improcrastinabile riprendere i percorsi ministeriali al fine di individuare soluzioni a medio e lungo respiro che traguardino il superamento della oramai insopportabile costante situazione di incertezza.

La riunione, nelle intenzioni del sindacato, vuole rappresentare l’occasione per un aggiornamento sugli sviluppi delle situazioni inerenti ai principali dossier aperti – Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier Transportation, Sanac, Funivie – con l’auspicio che, i parlamentari locali, a prescindere dallo schieramento politico rappresentato, si possano adoperare per sensibilizzare e, soprattutto, per sollecitare la convocazione dei tavoli ministeriali al fine di individuare soluzioni idonee per la difesa dell’industria savonese e delle migliaia di occupati in essa ancora operanti nonché per la tenuta ed il rilancio del sistema economico locale.