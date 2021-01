Coronavirus: tende ancora a scendere il numero degli ospedalizzati in tutta la Regione

Sono 298 i positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.854 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un rapporto di uno ogni 7,73.

Sale a 3.220 il numero delle persone Covid-positive decedute in Liguria, 17 in più rispetto a ieri. Quindici decessi, a seguito di una verifica dei flussi sono riferiti al 2020, per la precisione tra il 5 novembre e il 27 dicembre. I due decessi riferiti all'ultimo periodo risalgono al 17 gennaio e riguardano un uomo di 72 anni morto all'ospedale di Sanremo e una donna di 88 anni morta al Santa Corona di Pietra Ligure.



Totale tamponi processati con test molecolare: 791.490 (+3.854)