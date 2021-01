Fallimento 3G Yachting, patteggia due anni l'ex politica del Pd Tiziana Saccone

Due anni per Tiziana Saccone e per il marito Giovanni Brunetto un anno e dieci mesi, per entrambi con la sospensione condizionale della pena.

Questa la decisione del Collegio del Tribunale di Savona, presieduto dal presidente, il giudice Marco Canepa, giunta oggi nei confronti dei coniugi che avevano patteggiato, dopo che erano stati rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta nell’ambito del fallimento avvenuto nel 2010 della “3G Yachting”, società che era specializzata in pitturazioni navali e leader nell’indotto della cantieristica legata ai gruppi Benetti-Azimut.

La curatela fallimentare, rappresentata da Emanuele Martinengo con l’avvocato Giacomo Buscaglia, si era costituita parte civile nel processo e si è vista riconoscere solo il pagamento delle spesi legali per 6mila e 200 euro.

Non però, visto il patteggiamento, i 400mila euro, cifra di cui secondo la ricostruzione dell'accusa i due soci si sarebbero appropriati dalle casse dell'azienda tra il 2006 e il 2009.

Tiziana Saccone, che è stata difesa dall'avvocato Andrea Frascherelli e da Antonella Tabbò (il marito invece dai legali Luciano Chiarenza ed Elena Grignaffini), è stata per diversi anni impegnata in politica nel savonese, prima nelle file del Pds, poi successivamente nei Ds e infine nel Partito Democratico di cui era stata anche responsabile del settore ambiente.

Aveva autolanciato la sua candidatura alle ultime elezioni amministrative del comune di Savona nel 2015 per poi sfilarsi dalla corsa alla poltrona da sindaco l'anno successivo.