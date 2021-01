Tenevano droga in casa: arrestati due giovani ad Alassio (FOTO)

I carabinieri della Stazione di Alassio, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto due giovani del posto, a casa dei quali sono stati trovati in possesso di quasi un etto tra marijuana, hashish e materiale per il confezionamento.

Alle operazioni hanno preso parte il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga e il personale del nucleo operativo e radiomobile.

L’arresto si inserisce nel controllo del territorio che vede quotidianamente impegnate tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio, in collaborazione sempre con il nucleo cinofili di Villanova, che nei rispettivi ambiti territoriale garantiscono la vigilanza.

Questa mattina si terrà l’udienza di convalida a Savona.