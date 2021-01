Legge contro la propaganda nazista e fascista: la consigliere Di Padova (PD) rilancia l'iniziativa a Savona

Serviranno 50 mila firme, da raccogliere entro il 31 marzo 2021, in tutta Italia, per portare in Parlamento la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista anche online.

E sono diverse le associazioni, gli enti e anche alcune istituzioni che stanno fornendo il loro supporto a questa iniziativa lanciata dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona, tra cui l'Anpi di Celle che dopo l'arresto del 22enne savonese accusato di di associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo ha rilanciato con forza quanto proposto dal primo cittadino versiliese.

Allo sforzo si è unita in queste ore la consigliera comunale di Savona Elisa Di Padova, la quale ha "inviato all'attenzione del Sindaco la mia disponibilità ad autenticare le firme per la proposta di Legge contro la propaganda fascista e nazista".

A comunicarlo la stessa esponente dem sulla propria pagina Facebook spiegando che "i consiglieri comunali, come pubblici ufficiali (art. 14 comma 1 L. 53/1990) possono compatibilmente con le disposizione legati all’emergenza sanitaria, raccogliere firme anche attraverso iniziative (banchetti o simili) dopo aver comunicato al Sindaco del proprio comune la disponibilità. Io l'ho appena fatto spero lo facciano in molti. Organizzeremo un calendario di disponibilità per fare la nostra parte".

"Chiedo che il Comune di Savona, dia evidenza attraverso i suoi canali, di questa importante iniziativa evidenziando gli orari in cui i cittadini possono recarsi presso l'ufficio elettorale, compatibilmente con le norme di distanziamento sociali causate dalla pandemia" conclude la Di Padova.