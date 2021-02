Celle, partiti i lavori di manutenzione della passeggiata: intervento da 70mila euro

Sono partiti da ieri i lavori di manutenzione straordinaria della passeggiata Leon Gambetta e Carlo Russo di Celle Ligure.

Gli interventi per un importo totale di 70mila euro dureranno fino ad aprile.

Verrà effettuata la manutenzione della scalinata di accesso al mare dall'Aurelia di ponente in corrispondenza, alla scala adiacente al fabbricato di servizio igienico, nella scala nei pressi della Chiesa N.S. della Misericordia e Galleria Crocetta e in corrispondenza della Biblioteca Civica P. Costa.

Verranno rimosse delle parti di calcestruzzo ammalorate e poi verrà effettuato il ripristino degli elementi e trattamento delle armature esposte per il cordolo in cemento armato degradato in corrispondenza del molo lato Bagni Pappacianna e le fessurazioni in alcuni elementi cementizi nei pressi dello stabilimento balneare Lido.

Verrà effettuata inoltre la verifica di tutti i parapetti del lungomare, procedendo al ripristino di eventuali parti mancanti in acciaio o, nel caso di elementi in muratura, sigillando eventuali giunti o parti instabili.

Sarà revisionata della pavimentazione in porfido del marciapiede e delle aree della passeggiata nella quale le radici degli alberi hanno determinato una condizione di pericolosità per la viabilità pedonale. La pavimentazione in porfido sarà verificata su tutto lo sviluppo della passeggiata.

Alcune parti del cordolo sommitale al muro fronte mare del marciapiede lungo l'Aurelia in località Piani verso Varazze verranno ripristinate così come sarà verificata la stabilità delle ringhiere metalliche.

Dieci panchine dovranno essere ripristinate, con materiale cementizio uguale a quello esistente, ricostruendo le parti in distacco ed eseguendo un sostanziale rinnovamento delle sedute.