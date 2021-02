Albenga: occupazione abusiva di immobile, denunciata una persona (FOTO)

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Albenga - dopo le segnalazioni ricevute da alcuni cittadini - sono intervenuti in via Rita Levi Montalcini dove, all’interno di un edificio è stata trovata una persona che occupava gli alloggi posti al piano terreno senza averne titolo. Si tratta di un uomo italiano residente a Milano che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’occupazione abusiva di immobile.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Il Piano Vannucci/Montan volto a garantire controllo e sicurezza su tutto il territorio comunale prosegue e continua a portare risultati anche grazie alla preziosa collaborazione dei comitati di sicurezza e le segnalazioni dei privati cittadini".