Aperture-chiusure delle imprese, nel 2020 saldo negativo nel savonese: 1.412 nuove aziende, ma 1.487 hanno cessato la loro attività

1.412 nuove aziende rispetto a 1.487 che hanno cessato la loro attività. É quanto emerge dai dati di Unioncamere-Infocamere relativamente alla nati-mortalità delle imprese in provincia di Savona nel 2020.

Nell'anno conclusosi ormai un mese fa, in tutto il Nord-Ovest solo la provincia di Imperia e quella di Torino hanno visto la nascita di nuove aziende superiore rispetto alle chiusure. Come emerge dai dati nelle tre regioni del Nord Ovest, il dato è sceso sotto quota 600.000. Al 31 dicembre scorso, infatti, i due enti ne hanno censite 599.875, quindi 1.359 in meno rispetto alla stessa data del 2019. In particolare: 426.314 in Piemonte, 161.349 in Liguria e 12.212 in Valle d'Aosta.