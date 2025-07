Varazze, sbanda andando a schiantarsi contro un muro di un edificio: autista estratto dai Vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze per estrarre dal veicolo, una station wagon grigia, la persona che si trovava al volante dopo che questa, parrebbe a causa di un malore, ha sbandato mentre si dirigeva verso il centro cittadino, andando a terminare la sua carambola schiantandosi contro il muro di una proprietà dove si trova un edificio abbandonato.

L'incidente si è verificato quest'oggi (domenica 27 luglio, ndr) intorno alle 14.30 in via Aurelia di Levante, a Varazze, sulla strada che conduce all'ingresso dell'autogrill dei Piani d'Invrea e quindi al casello autostradale.

Delicato l'intervento di estricazione dell'unica persona coinvolta che si trovava nell'abitacolo, eseguito dai Vigili del Fuoco insieme ai militi Croce Rossa Italiana del comitato varazzino, supportata dal personale dell'automedica Sierra.

Le operazioni di soccorso si sono però svolte rapidamente e congiuntamente tra le due squadre, che hanno collaborato per mettere in sicurezza il ferito e prestargli le prime cure mediche. La persona è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

La dinamica esatta del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

La viabilità nella zona è stata regolata dalla Polizia Locale, presente sul posto per gestire il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti durante le operazioni di soccorso.