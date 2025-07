"Una scalata per la salute mentale", il savonese Matteo Maffezzoli in cima al Monte Bianco per sostenere la Fondazione Progetto Itaca

"Una scalata per la salute mentale".

Così ha rinominato l'evento da lui creato il savonese Matteo Maffezzoli, 32 anni, fino a poco tempo fa atleta professionista di lotta greco-romana delle Fiamme Oro, che ha deciso di effettuare la scalata del Monte Bianco, il monte più alto delle Alpi, 4805.59 metri, il prossimo 23-24-25 agosto con uno scopo benefico.

"Mi definisco un 'uomo di mare', ma in questa occasione ho deciso di mettermi alla prova e di raggiungere un obiettivo ambizioso: scalare il Monte Bianco - ha detto Maffezzoli, agente della Polizia di Stato a Genova - Sono convinto che il benessere mentale sia strettamente collegato al benessere fisico e con questa sfida ho deciso di sostenere Fondazione Progetto Itaca e, in particolare, ‘Itaca Incontra’, un servizio gratuito di accoglienza, ascolto, sostegno e orientamento per le persone che soffrono di un disturbo della salute mentale e per le loro famiglie".

Attualmente ha raccolto poco più di 600 euro da 17 donazioni.

Per contribuire alla causa, il link dove poter donare: https://donorbox.org/maffo?preview=1749917265.

La Fondazione Progetto Itaca è una rete di associazioni di volontariato presenti in tutta Italia che informa e offre sostegno a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie, con l'obiettivo di migliorare la qualità della loro vita e di combattere lo stigma e il pregiudizio.