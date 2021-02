Finale, "Grande Liguria" dà il benvenuto al consigliere Folco: "Sapranno dare voce ai finalesi"

"Il gruppo di 'Grande Liguria' di Finale Ligure fa gli auguri di buon lavoro al nuovo consigliere comunale Paolo Folco e al nuovo capogruppo, l'avvocato Camilla Fasciolo".

Ad affermarlo è il portavoce Roberto Paolino, già candidato col gruppo che allora candidava il consigliere uscente Massimo Gualberti: "Siamo certi che sapranno dare voce ai finalesi in consiglio comunale con una opposizione leale e costruttiva come è stato fino ad ora. 'Le Persone al Centro' hanno dimostrato con i fatti di lavorare per il bene della città" conclude.