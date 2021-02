Stella 2021, il sindaco Marina Lombardi pronta a ricandidarsi: "Abbiamo partite aperte da affrontare con esperienza"

"Dovrei ricandidarmi, la squadra è più o meno quella confermata di 5 anni fa, nello spirito della continuità".

Se non è un annuncio poco ci manca, ma il sindaco di Stella Marina Lombardi sarà della partita anche in questa tornata puntando così al terzo mandato consecutivo.

"Stella nei prossimi anni ha degli appuntamenti da rispettare molto importanti, credo che sia doveroso per i lavori che si sono fatti, per le partite aperte che se non affrontate con esperienza e con progetti belli chiari, comporterebbero ritardi e situazioni meno piacevoli. I parecchi tavoli sono aperti e molto importanti" prosegue la prima cittadina uscente.

Cinque anni fa aveva battuto per soli dodici voti il candidato della lista civica "Nuova Stella" Vittorio Piccone e anche in questa tornata potrebbe essere un'ulteriore sfida non facile visto che un gruppo di cittadini sta lavorando per costruire una lista avversaria competitiva.

Le ultime due fuoriuscite dalla maggioranza dei consiglieri Sergio Cheli e Paolo Bolla che nel 2016 avevano racimolato un discreto numero di preferenze potrebbero essere un importante ago della bilancia.