Interventi edilizi in località Sant'Anna, Italia Nostra Alassio: "Grande preoccupazione"

La sezione di Alassio di Italia Nostra guarda con preoccupazione le dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte dell’amministrazione comunale di Alassio circa gli interventi in zona Sant’Anna.

"L’area, che comprende una spiaggia da sempre libera, a disposizione della cittadinanza e dei turisti, già ridotta nella sua estensione dagli interventi privati alla sua estremità a levante, è stata dimenticata per anni e sicuramente necessita di una riqualificazione. Siamo lieti che l’amministrazione finalmente pensi di prendersene cura sperando però che la tuteli come merita, sottraendola alle speculazioni meramente economiche" spiega la presidente Giuseppina Mazzola.

"Pensiamo che ogni intervento in aree così pregiate dal punto di vista ambientale debba essere monitorato, che non ci debba essere riduzione di spiaggia libera a disposizione rispetto ad ora, né che ci debba essere un qualche posizionamento di manufatti o introduzione di cemento, e soprattutto riteniamo importante che i cittadini vengano messi puntualmente al corrente delle iniziative che si intendono intraprendere, auspicando una collaborazione con le associazioni ambientaliste".

"Italia Nostra ha seguito con attenzione le iniziative per la difesa dell’arenile, che per i cittadini di Alassio è una priorità, attraverso costanti colloqui in comune, consultando gli uffici competenti della Regione, partecipando a incontri sull'argomento, documentandoci, consapevoli che la soluzione che l’Amministrazione alassina sceglierà dovrà essere supportata da esperti e qualificati geologi marini, universitari, ricercatori, che indichino il percorso migliore per preservare questo prezioso bene, come peraltro l’Amministrazione pare si sia avviata a fare sottoscrivendo una convenzione con l’Università di Ingegneria Ambientale di Genova, supponiamo per essere assistita nello studio di fattibilità" prosegue.

"Fino agli ultimi colloqui che abbiamo avuto, gli uffici del settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria e del progetto MAREGOT (Management dei Rischi derivanti dall'Erosione costiera e azioni di Governance Transfrontaliera) non erano al corrente delle scelte del comune di Alassio relative agli interventi a mare per la difesa del litorale, mentre ci hanno ribadito ancora quanto siano dannosi i manufatti in cemento che sono tali da rendere parzialmente inefficaci qualsivoglia opera volta a contrastare l’erosione".

"Ora, alla luce delle nuove priorità riguardanti l’arenile di tutto il territorio comunale, riteniamo prioritario che la popolazione venga sempre messa a parte delle iniziative del comune riguardanti l’imminente ripascimento ed eventuali altre opere di protezione, rendendo noto a quali esperti si sia fatto ricorso, quali materiali e tempistiche siano previste, quali risorse vengano destinate, se ci sia un piano comune che riguarda il litorale di tutto il Golfo, ponendo sempre massima attenzione alla salvaguardia dell’arenile e della sua fascia retrostante con il divieto di interventi intrusivi non amovibili" conclude.