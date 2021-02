Saluti romani in Consiglio comunale a Cogoleto: organizzata dall'Anpi una manifestazione in piazza

Una manifestazione prevista per sabato 13 febbraio alle 15.30 in piazza Giusti a Cogoleto organizzata dall'Anpi di Genova e dall'Anpi locale per far sentire la propria voce dopo il caso dei saluti romani effettuati in consiglio comunale a Cogoleto lo scorso 27 gennaio.

Le associazioni partigiane del savonese si stanno unendo per effettuare il sit in, nel pieno rispetto della pandemia per protestare contro il gesto messo in atto dai consiglieri di minoranza Francesco Biamonti, Mauro Siri e Valeria Amadei.

Dopo la ferma condanna avvenuta già durante lo svolgimento del consiglio del sindaco Paolo Bruzzone, la Digos nei giorni successivi aveva denunciato i 3 consiglieri per violazione della legge Mancino e il Prefetto di Genova Carmen Perrotta aveva incontrato il primo cittadino di Cogoleto per acquisire tutte le informazioni per completare così un procedimento in fase di istruttoria che potrebbe portare anche alla revoca del loro ruolo.