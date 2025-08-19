 / Attualità

Savona, ratti che scorrazzano tra i bidoni dei rifiuti nell'Oltreletimbro, la denuncia in un video dei residenti

Nel video cinque o sei animali, gli abitanti della zona :"è impossibile anche buttare la spazzatura"

Cinque, sei ratti, belli paffuti, si aggirano intorno ai bidoni condominiali di piazza Pionieri dell’Industria, all’intersezione tra via Calamaro e via Servettaz.

Una situazione denunciata da un video postato sulla pagina Facebook We live in Santa Rita”, girato di sera. Nelle immagini si vedono chiaramente cinque, sei ratti aggirarsi tra qualche sacchetto della spazzatura asciato a terra e i bidoni, mentre i cittadini, ormai esasperati, confessano di avere persino paura ad avvicinarsi ai bidoni. "La situazione è fuori controllo" scrivono nei commenti. Un problema che va avanti da mesi senza soluzioni concrete. 
E la sensazione, come scrive chi commenta il video ed è ormai diffusa tra molti savonesi, è che la situazione sia “fuori controllo”.

La questione va oltre il semplice decoro urbano: la presenza costante di ratti vicino alle abitazioni rappresenta un rischio per la salute pubblica. Una situazione critica sotto gli occhi di tutti, tranne — denunciano i cittadini — di chi dovrebbe garantire pulizia, igiene e sicurezza. 
 

 

