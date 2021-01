Saluti romani a Cogoleto, Toti: "Offese tutte le vittime della follia nazifascista"

"Quello che è accaduto a Cogoleto non è tollerabile e va condannato, senza se e senza ma". Sono parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Da Presidente di Regione ritengo che nessuno debba permettersi comportamenti simili, a maggior ragione i rappresentanti delle istituzioni, in nessuna giornata, non solo in quella della Memoria. Bene ha fatto il sindaco Paolo Bruzzone a condannare prontamente e condivido le sue parole dalla prima all'ultima".