Carcare, 55 mila euro per un nuovo parcheggio pubblico in via Abba

Un investimento da 55 mila euro per il restyling di un'area pubblica tra gli stabili di via Abba a Carcare. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian De Vecchi.

I lavori si concentreranno sulla realizzazione di un nuovo parcheggio, sulla riorganizzazione dell'illuminazione pubblica e l'ammodernamento dell'arredo urbano. Gli stalli saranno una ventina circa, compresi alcuni per i disabili.

L'intervento consentirà di recuperare i parcheggi non più disponibili lungo la sponda una volta finalizzato il progetto di messa in sicurezza del fiume Bormida in via Abba.