Arte e storia a Pietra Ligure: venerdì 3 luglio presentazione del volume sui capolavori lignei della basilica di San Nicolò

Venerdì 3 luglio,, alle ore 21:00, la Basilica di San Nicolò ospiterà la presentazione del libro "Capolavori lignei in Basilica di San Nicolò. Il coro, il pulpito e l’armadio", scritto a quattro mani da Gianni Cenere e Alessandro Marinelli.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Nicolò con il supporto dell'associazione "I Matetti da Pria", gode del patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

“Il volume svela i segreti e l'affascinante percorso storico di tre eccellenze dell'arte lignea rococò custodite nella Basilica: il coro absidale, il pulpito della navata e il grande armadio della sacrestia. Realizzate a Parigi, le opere giunsero a Pietra Ligure nel 1794 da Marsiglia per essere tratte in salvo dalle devastazioni della Rivoluzione francese – commentano gli Autori Gianni Cenere e Alessandro Marinelli - La serata si svilupperà attraverso un percorso dinamico e immersivo che avrà inizio con un'illustrazione dell'avventurosa storia delle sculture e proseguirà con la proiezione su maxischermo di immagini e dettagli fotografici. Questo supporto multimediale permetterà al pubblico di ammirare particolari artistici nascosti o di difficile scoperta a occhio nudo, svelando la ricchezza dei simboli e delle figure riprodotte anche all'interno del volume. Al termine dell'incontro, sarà possibile avvicinarsi direttamente alle opere per osservarle dal vivo con uno sguardo nuovo e più consapevole”, concludono Cenere e Marinelli.

"Siamo lieti e anche un po’ orgogliosi di patrocinare un'iniziativa che accende i riflettori su una pagina straordinaria della nostra storia locale. Questo volume non è solo un prezioso studio scientifico e artistico, ma è anche il racconto di una vera e propria “epica odissea” che ha legato la nostra comunità agli eventi della storia europea. L’incontro offrirà a cittadini e visitatori un’occasione per riscoprire e approfondire un patrimonio culturale e di fede di eccezionale rilievo. Invitiamo tutti a partecipare per condividere insieme una serata speciale dedicata alla riscoperta dei tesori della nostra Basilica – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alla cultura Daniele Rembado – Grazie agli autori per il meticoloso lavoro di ricerca condotto su fonti storiche e ai '”Matetti da Pria'” per il loro continuo e prezioso impegno nel preservare la memoria, la storia, l'identità e le tradizioni di Pietra Ligure, custodendone e valorizzandone le radici culturali più autentiche. Da ultimo, ma certamente non per ultimo, un ringraziamento speciale va al Parroco di San Nicolò Can. Don Giancarlo Cuneo per aver promosso e fortemente voluto questa bella iniziativa, capace di mettere a disposizione di tutti un eccezionale racconto di fede e cultura”, concludono il Sindaco e l’Assessore.