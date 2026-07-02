Quiliano, a TPL Linea il servizio di trasporto scolastico per i prossimi quattro anni

Per i prossimi quattro anni TPL Linea garantirà il servizio di trasporto scolastico nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato di gara, assicurando elevati standard di sicurezza, puntualità, affidabilità e attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie e dell'Amministrazione comunale.

“L'aggiudicazione del Lotto 3 rappresenta un risultato di grande valore per la nostra azienda – dichiara il Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi –. Siamo pronti a mettere a disposizione del Comune di Quiliano la nostra esperienza e la professionalità del personale, con l'obiettivo di garantire un servizio efficiente, sicuro e di qualità per tutta la durata dell'affidamento. Quiliano è il primo Comune a godere di un servizio di trasporto ecologico in quanto due scuolabus messi a disposizione sono full electric: i primi a essere messi in circolazione nella provincia di Savona”.