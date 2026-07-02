Alassio, Campo Sole 2026: approvato dalla Giunta il servizio di trasporto domiciliare per le famiglie che ne hanno fatto richiesta

La Giunta comunale di Alassio ha approvato nella seduta odierna di giovedì 2 luglio l'attivazione del servizio di trasporto domiciliare per i bambini iscritti al Campo Sole. Il servizio, riservato alle famiglie che ne hanno già fatto richiesta, prevede il trasporto dall'abitazione alla sede del Campo Sole e il rientro al termine delle attività, ed è prevista una compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, determinata in base alla fascia ISEE di appartenenza.

La decisione è stata assunta a seguito del nuovo incontro informativo con le famiglie che si è svolto nel pomeriggio di ieri, organizzato dal Presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda, così da consentire anche alle famiglie assenti al precedente incontro di chiarire eventuali dubbi e di raccogliere le loro esigenze.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Desidero ricordare che il trasporto domiciliare non costituisce un servizio obbligatorio per legge, ma un servizio accessorio - richiesto da un terzo delle famiglie rispetto al trasporto dalla scuola alla spiaggia e dalla spiaggia alla scuola richiesto invece da tutti i partecipanti al servizio - che la nostra Amministrazione Comunale ha scelto di attivare per venire incontro alle richieste di alcune famiglie. Ribadisco inoltre il significativo impegno profuso per il Campo Sole, con un investimento superiore ai 330 mila euro, con un netto incremento rispetto allo scorso anno in cui era stato di circa 250 mila, per un servizio che, inizialmente programmato tramite bando per accogliere 100 bambini sulla base delle proiezioni dello scorso anno, è stato ampliato fino a 150 posti. Tra gli iscritti sono presenti anche 14 bambini con disabilità, la cui presa in carico richiede un’organizzazione dedicata e specifiche risorse aggiuntive per garantire adeguati standard di inclusione e assistenza. In piena sinergia con gli Uffici Comunali abbiamo fatto uno sforzo importante per venire incontro ai desiderata delle famiglie e ci tengo a sottolineare che il nostro Comune è quello in provincia di Savona che investe di più in termini di qualità e quantità di servizi erogati in ambito educativo e di sostegno alle famiglie”.