Servizio in borghese della polizia locale a Celle: multe per il mancato possesso della bottiglietta

Pulizia del paese ma anche sanzioni per il mancato possesso della bottiglia per pulire l'urina dei cani e per non aver raccolto le deiezioni e i mozziconi di sigarette.

Il Sindaco di Celle Marco Beltrame ha illustrato gli interventi in corso da parte di Sat sul territorio e le multe delle ultime settimane."Proseguono le operazioni di pulizia da parte degli operatori di SAT, che ringrazio per il grande impegno - dice il Sindaco - Oltre alla costante pulizia di sottopassi e gallerie, nei giorni scorsi gli interventi hanno interessato anche la zona di Celle Piani".

Tra la notte di ieri e la mattinata di oggi, le squadre sono intervenute nella galleria di Via Gioia, nella galleria della Ghironda, nel retro della farmacia di largo Giolitti dall’accesso all’ascensore pubblico, nell’ecostop e nell’area antistante il mercato civico.

"Un lavoro continuo per mantenere puliti e decorosi gli spazi pubblici del nostro paese. Tutto questo, però, non basta se non vengono rispettate le regole - continua il primo cittadino -

Per questo motivo, la scorsa settimana la Polizia Locale ha effettuato alcuni servizi di controllo in borghese, che hanno portato all’elevazione di due sanzioni per il mancato possesso della bottiglietta d’acqua da utilizzare per diluire l’urina dei cani. Ricordo che non si tratta di uno strumento per sanificare, ma di un semplice accorgimento utile a ridurre gli odori e l’azione corrosiva dell’urina su vasi pubblici e privati, ringhiere e altri elementi metallici, molti dei quali risultano già irrimediabilmente danneggiati".

"Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate una sanzione per l’abbandono di un mozzicone di sigaretta a terra e una per la mancata raccolta delle deiezioni canine - conclude Beltrame - Il decoro del nostro paese è il risultato dell’impegno quotidiano degli operatori e del senso civico di ciascuno di noi. Solo con la collaborazione di tutti possiamo mantenere gli spazi pubblici più puliti, decorosi e vivibili".