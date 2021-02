Allargamento carreggiata con abbattimento e ripiantumazione delle piante: Millesimo mette in sicurezza via Mameli

Il comune di Millesimo mette in sicurezza via Mameli, la strada che porta al campo sportivo e alla zona industrializzata.

"Alla luce dei riscontri da parte di tecnici e professionisti del settore, è iniziato il progetto di taglio degli alberi ammalati e ammalorati per mettere in sicurezza la viabilità - spiega il primo cittadino Aldo Picalli - Le anomalie delle piante ammalorate erano già state evidenziate alla Regione tramite la Protezione civile durante le emergenze delle allerte meteo rosse del novembre 2019 e le ultime di 2-3 ottobre 2020".

"I lavori fanno parte di un progetto di risistemazione viaria con allargamento di via Mameli: numerosi sono i mezzi autoarticolati che ogni giorno mettono in comunicazione il casello autostradale con la zona industriale di Millesimo e Roccavignale. Si procederà anche alla risistemazione della vicina pista per aumentare la sicurezza pedonale e ciclabile" aggiunge il sindaco.

Il progetto prevede anche la messa a dimora di nuove alberature più all'esterno delle esistenti. Questo per consentire appunto l'allargamento viario.

"L'intervento si colloca anche nel recepire le richieste da parte degli abitanti residenti in località Braia che ogni giorno si trovano coinvolti con mezzi pesanti che scelgono di fare quella strada di quartiere, piuttosto che incrociarsi in via Mameli. Questo per evitare il deterioramento di cassonati e telonati a causa del contrasto con le alberature malate e pericolanti" conclude il primo cittadino Picalli.