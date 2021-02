L'Ordine delle Professioni Infermieristiche celebra la Giornata Mondiale del Malato

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, oggi 11 febbraio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Savona celebra questa ricorrenza quale rappresentante dei professionisti della salute più prossimi alla persona sofferente.

"Mai come oggi, anche alla luce della pandemia, è stata riscoperta l’importanza dell’umanizzazione delle cure e dei percorsi fondati sulla vicinanza umana e professionale, quale imprescindibile fondamento per i successi terapeutici. Un pensiero di solidarietà a tutte le persone ammalate e un augurio di buon lavoro ai colleghi" spiega in una nota la presidente, dottoressa Roberta Rapetti.