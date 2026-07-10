Corso di laurea in Medicina a Pietra Ligure, sopralluogo nelle strutture del Santa Corona

Prosegue l'iter che potrebbe portare all'apertura di un corso di laurea in Medicina della Link University a Pietra Ligure. Nella mattinata di mercoledì scorso, l'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), organismo del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha effettuato un sopralluogo ispettivo presso l'edificio dell'ex "Scuola Infermieri" dell'ospedale Santa Corona e in altre aree del presidio ospedaliero.

L'interesse dell'ateneo privato per Pietra Ligure è noto da tempo. Nei mesi scorsi, infatti, Asl 2 aveva pubblicato un avviso pubblico finalizzato a individuare un'università, pubblica o privata, interessata ad acquisire in concessione la struttura della "Scuola Infermieri" per l'attivazione di corsi di laurea in ambito sanitario.

L'esito della visita dell'Anvur rappresenta un passaggio fondamentale dell'iter ministeriale. Dalla valutazione dell'Agenzia dipenderà infatti il percorso che potrebbe condurre all'accreditamento del nuovo corso di laurea, con la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia di qualità della didattica, qualificazione della ricerca, dotazioni strutturali, organizzazione e sostenibilità economico-finanziaria.

Al sopralluogo erano presenti l'assessore regionale Paolo Ripamonti, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere comunale con delega alla Sanità Giovanni Liscio.

Presenti per l'occasione, in rappresentanza dell'azienda sanitaria, anche anche Monica Cirone (direttrice di Area 2) e Luca Garra (direttore direzione medica Area 2). Con loro anche il Direttore generale dell'Azienda Tutela Salute Liguria, Marco Damonte Prioli.

Ha preso parte all'incontro anche il sindaco di Toirano, Marco Bertolotto, poiché la Link University sarebbe interessata a sviluppare un ulteriore polo nel Savonese utilizzando gli spazi dell'ex istituto psico-pedagogico del Comune.

Assente, invece, la consigliera regionale Sara Foscolo, una mancata partecipazione che non è passata inosservata tra i presenti.