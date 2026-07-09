Altare, l'appello della Croce Bianca per l'estate: "Servono nuovi volontari, il soccorso non va in vacanza"

L’estate porta con sé più spostamenti, più presenze sul territorio e, inevitabilmente, un aumento delle richieste di intervento. Ma a crescere non sono solo le emergenze: diminuiscono anche le disponibilità dei volontari. Per questo la Croce Bianca di Altare lancia un appello alla cittadinanza: servono nuove persone pronte a entrare nella squadra del soccorso.

“La salute non va in vacanza, il soccorso nemmeno”, è il messaggio scelto dall’associazione per invitare chiunque abbia voglia di dedicare tempo agli altri a farsi avanti. Non servono competenze particolari all’inizio, spiegano i volontari: sono la motivazione, la disponibilità e il desiderio di aiutare a fare la differenza.

“Diventare milite significa entrare in una realtà fatta di formazione, collaborazione e impegno quotidiano al servizio della comunità. Un’esperienza aperta a tutti: non ci sono limiti di età, ma solo la volontà di mettersi in gioco e imparare”.

“Ogni mano in più può essere fondamentale – è l’appello della Croce Bianca di Altare – perché insieme possiamo essere presenti nei momenti in cui qualcuno ha più bisogno di noi”.

Per chi desidera conoscere meglio questa realtà, la sede di Via 8 Marzo 7 ad Altare è aperta a chiunque voglia incontrare i volontari, ricevere informazioni e scoprire come entrare a far parte dell’associazione.

Per contattare la Croce Bianca di Altare è possibile telefonare al numero 019 584400, scrivere all’indirizzo pacrocebiancaaltare@virgilio.it oppure seguire i canali social dell’associazione.

Un piccolo gesto, una scelta di tempo e solidarietà: per qualcuno, potrebbe significare ricevere aiuto proprio quando serve.