Sicurezza sul lavoro, l'allarme del consigliere Casella (Avs): "Manca un terzo del personale per i controlli"

“Quando si parla di sicurezza sul lavoro, tutti devono dare il massimo per evitare i morti, gli incidenti, le malattie professionali. A partire dalle istituzioni, e in particolare quelle cui spetta il compito di controllare il rispetto delle norme sui luoghi di lavoro. In Liguria, i controlli hanno evidenziato un’altissima percentuale di violazioni, ma purtroppo le verifiche sono troppo poche rispetto alle necessità. E la conferma arriva dall’elevato numero di infortuni che colpisce la nostra regione”.

Arriva dal consigliere regionale di Avs, nonché vicepresidente della Terza Commissione Regionale “Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro”, Jan casella, la denuncia sui numeri del personale in servizio presso gli Psal delle Asl liguri. Tema, questo, dell’interrogazione presentata dallo stesso esponente rossoverde, e discussa questa mattina in Consiglio regionale, per sollecitare il completamento degli organici delle strutture di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro.

“Entrando nel dettaglio - sottolinea Casella - in Liguria manca un terzo del personale di cui avrebbero bisogno gli Psal, le strutture di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro. Se il fabbisogno reale è di 168 operatori a tempo indeterminato, l’organico reale è di appena 114 lavoratori: 54 in meno del necessario”.

“La sicurezza del lavoro è un tema su cui abbiamo sempre garantito il massimo impegno: lo abbiamo dimostrato con la proposta di legge depositata in Commissione, che ha visto la doppia audizione delle parti sociali. È un provvedimento articolato, che incide su vari aspetti del problema, e ci auguriamo che possa presto arrivare in aula. Ma senza gli operatori incaricati di effettuare i controlli, anche la migliore delle leggi rischia di essere vana”, aggiunge Jan Casella, che ribadisce: “Chiediamo con urgenza alla giunta regionale di reperire le risorse per colmare il vuoto d’organico degli Psal”.

A rispondere è stato l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, spiegando che la Regione provvede annualmente a destinare le risorse che derivano dagli introiti delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vincolandone l’utilizzo al potenziamento delle attività delle strutture e che ha disposto, per il 2026, la liquidazione complessiva di 1 milione e 500 mila euro definendo i criteri di riparto fondati su indicatori oggettivi: rischio territoriale, fabbisogno organizzativo e dotazione di personale. Le risorse assegnate, ha sottolineato poi Nicolò, sono vincolate al rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza.

L’assessore, inoltre, ha ricordato che la delibera 616/2025 ha destinato una quota delle medesime risorse al ricorso a prestazioni aggiuntive per incrementare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e che i fondi assegnati al Psal sono stati aumentati di ulteriori 1 milione e 219 mila euro.