Impianti da sci: Governo ferma la ripartenza a poche ore dal via

E' arrivata intorno alle 19 la notizia che tanto era temuta dal mondo imprenditoriale della montagna, dopo le dichiarazioni del consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, e il parere del Comitato Tecnico Scientifico: gli impianti sciistici non riapriranno domani, lunedì 15 febbraio.

La misura, che arriva a pochissime ore dalla ripartenza, sarebbe stata presa dopo una riunione tenuta nel pomeriggio al ministero, dove il riconfermato Roberto Speranza ha poi firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento dell'attività agli impianti sciistici fino al prossimo 5 marzo.

"Il blocco dello sci di stasera per domani è gravissimo. La stagione è finita, per molti operatori che in questi istanti mi hanno confermato che non apriranno più. Il 'no' all'apertura degli impianti, arrivato in questi minuti, non trova d'accordo i Comuni montani, insieme a tutti gli operatori economici" afferma il presidente di Uncem, Marco Bussone.

Sono infatti i piccoli centri montani i più colpiti da questo provvedimento, dopo una stagione già difficile: "Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest'ultima settimana. Uno spreco. Ora contiamo i danni. Che in settimana dovranno essere rimborsati con adeguati ristori. Per il personale serve immediatamente un'indennità, la cassa integrazione. Il Governo Draghi si attivi immediatamente".