Prosegue il processo Tirreno Power, ulteriori deposizioni in aula dei tecnici

Prosegue il processo in Tribunale a Savona legato alla centrale Tirreno Power di Vado Ligure per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

Ad essere ascoltati quest'oggi davanti al giudice Francesco Giannone, Gianni Tamino, docente di biologia generale all’Università degli Studi di Padova, dove attualmente svolge attività di ricerca nel campo dei rischi legati alle applicazioni biomolecolari, l'ingegnere Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Alfredo Pini e Giuseppe Lo Presti, direttore generale risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e nel 2012 responsabile del procedimento dell'Aia.

Tamino si è soffermato sul biomonitaraggio circostante la centrale vadese, realizzato mediante l'analisi dei licheni nel periodo 2006-2007, in ottemperanza alle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente.

Da una prima analisi dei dati riportati nella relazione tecnico-scientifica, risultava infatti una situazione particolarmente allarmante per quanto riguardava lo stato dell’ambiente circostante la centrale.

Pini invece ha esposto il tema dell'olio combustibile che sarebbe stato impiegato, seppur in minima parte per l'accensione degli impianti Tirreno Power.

L'azienda nel 2014 aveva pubblicato i documenti che raccontavano in modo trasparente la vicenda dell'olio combustibile nella centrale e sul sito si può trovare la richiesta di modifica non sostanziale per l'utilizzo dell'olio impiegato per l'accensione degli impianti, con le motivazioni, le risposte del Ministero, gli ordini dell'olio a basso tenore di zolfo.

Il Ministero infatti vietò l'usò di olio con zolfo fino all'1% e l'azienda poi si allineò utilizzando olio combustibile a basso tenore inferiore allo 0.3%.

Successivamente il Pm Elisa Milocco ha chiesto all'ingegnere dell'Ispra del misuratore Sme a camino e lo stesso ha specificato che "il sistema di monitoraggio era un po' anomalo, che il misuratore era presente nei tratti orizzontali e non a camino, ma mi era capitato di vederlo anche in altri stabilimenti. E' un tipo di assetto utilizzato venti anni fa".

Proprio la posizione dello Sme era stata criticata dalla Procura e dalle associazioni ambientaliste.

Infine è stato sentito Giuseppe Lo Presti concentrando particolare attenzione sull'autorizzazione di impatto ambientale.

Martedì scorso era stato ascoltato come testimone delle parti civili lo statistico ed epidemiologo presso l'istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa Fabrizio Minichilli, che si occupa di tecnologia ambientale e clinica dal 2002, autore nel 2019 di un articolo sulla rivista scientifica Science of the Total Environment che ha origine da uno studio commissionato dalla Regione Liguria nel 2017 e che aveva come obiettivo indagare sugli inquinanti atmosferici della centrale vadese e il rischio di ricovero e mortalità.