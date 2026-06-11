Millesimo, incendio nel capannone di Marchisio Bici: spegnimento complesso per le bici elettriche a batterie al litio

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6.50 a Millesimo, in località Piangiaschi, all’interno del capannone di Marchisio Bici. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto la struttura, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, subito supportati dalla sede centrale di Savona.

Sul posto sono state inviate più squadre operative: la prima partenza da Savona, due autobotti per garantire il rifornimento idrico, il carro autoprotettori per la gestione delle riserve d’aria, l’autoscala e il funzionario di servizio, insieme al personale degli uffici di prevenzione incendi e polizia giudiziaria.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza, all’interno del capannone, di biciclette elettriche dotate di batterie agli ioni di litio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un'ambulanza della Croce Bianca di Carcare per prestare assistenza. Una persona è rimasta lievemente ferita, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento.