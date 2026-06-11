Millesimo, incendio nel capannone di Marchisio Bici: scatta il divieto precauzionale sulla raccolta degli ortaggi

Sono state domate dopo ore di lavoro le fiamme che nella mattinata di oggi hanno colpito il capannone di Marchisio Bici in località Piangiaschi a Millesimo. Un incendio che ha richiesto l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco e che ha immediatamente attivato il monitoraggio degli enti competenti per verificare eventuali conseguenze sul piano ambientale e sanitario.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco Francesco Garofano, che ha annunciato la firma di un’ordinanza precauzionale in attesa dei risultati ufficiali dei campionamenti effettuati da Arpal e Asl 2.

"Grazie al tempestivo e faticoso intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, che ringrazio sentitamente, le fiamme sono state domate", commenta il primo cittadino, sottolineando come sul posto siano intervenuti anche i tecnici di Arpal e dell’azienda sanitaria per eseguire i rilievi ambientali, igienici e di sicurezza.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza, all’interno del capannone, di biciclette elettriche dotate di batterie agli ioni di litio.

In via cautelativa, il Comune ha disposto il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli nelle aree individuate dagli esperti. La misura resterà in vigore per i prossimi dieci giorni e riguarda esclusivamente la zona indicata nella mappa allegata all’ordinanza.

L’amministrazione invita i cittadini a rispettare le prescrizioni in attesa che vengano completate tutte le verifiche necessarie. Al momento, tuttavia, i primi riscontri sembrano escludere criticità particolari sulla qualità dell’aria.

"Ci tengo a tranquillizzare tutta la cittadinanza: dai primi riscontri l’incendio non ha prodotto effetti negativi sulla qualità dell’aria", spiega Garofano. "Il Comune, insieme a tutti gli istituti e gli enti preposti, ha la situazione pienamente sotto controllo e continuerà a monitorare l’evoluzione con la massima attenzione".

Le operazioni di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, mentre si attendono gli esiti ufficiali delle analisi ambientali. Resta alta l’attenzione delle autorità, che ribadiscono come la tutela della salute pubblica rappresenti la priorità assoluta in questa fase.