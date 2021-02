Covid in Liguria, 361 nuovi positivi su 3981 tamponi molecolari e 2760 antigenici: 10 decessi

In Liguria sono 361 i nuovi positivi da Covid-19 su 3981 tamponi molecolari e 2.760 tamponi antigenici. Il dettaglio per ogni Provincia (il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata): Imperia (Asl 1) 81; Savona (Asl 2) 59; Genova 165 (di cui Asl 3=156 e Asl 4=9) e La Spezia (Asl 5) 56. Non riconducibili alla residenza in Liguria 0.

Gli altri dati nel bollettino odierno secondo i dati del flusso Alisa - Ministero: tamponi processati con test molecolare 896.513 (+3.981); tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 87.204 (+2.760).

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 979 LA SPEZIA 740 IMPERIA 1.112 GENOVA 2.636 Residenti fuori Regione/Estero 125 altro/in fase di verifica 191 TOTALE 5.783 esclusi 66.156 guariti e 3.569 deceduti

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 75.508 (+361); totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 5.783 (+31).

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 562 53 -19 ASL1 107 5 -4 ASL2 78 10 -2 Ospedale Policlinico San Martino 137 21 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 34 1 -2 Ospedale Gaslini 1 0 -1 ASL3 globale 72 4 -2 ASL 3 Villa Scassi 71 4 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 1 0 0 ASL4 globale 34 8 -6 ASL4 Sestri Levante 34 8 -6 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 99 4 -1 ASL5 Sarzana 93 4 -1 ASL5 Spezia 6 0 0

Isolamento domiciliare 4.275 (+24); totale guariti: 66.156 (+320); deceduti 3.569 (+10).

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.424 ASL 2 1.035 ASL 3 1.243 ASL 4 333 ASL 5 669 Liguria 5.704

Dati vaccinazioni 20 febbraio 2021 - aggiornamento ore 16: 147.950 consegnati (fonte governativa) dato ore 16; 100.696 somministrati; 68% percentuale vaccini somministrati su consegnati.