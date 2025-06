Pagamento di una cena e pernottamento, 1 anno per il direttore della Marina di Alassio: assolto per il favoreggiamento e il peculato

Assolto perché il fatto non sussiste per l'accusa di favoreggiamento e peculato ma condannato ad un anno e 15 giorni per un altro peculato con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

Ieri il Collegio del Tribunale di Savona presieduto dal presidente, il giudice Franco Greco con a latere i giudici Matteo Pistone e Francesco Giannone ha letto la sentenza nei confronti del presidente della Marina di Alassio Marino Agnese.

L'assoluzione è stata disposta per un presunto episodio di favoreggiamento nei confronti del fratello che aveva un posto nel porto alassino condiviso però con una persona senza che ci fosse un'autorizzazione.

Per quanto riguarda invece il peculato la Procura si concentrava sul fatto che Agnese si fosse appropriato di somme della Marina per donare confezioni di olio e pacchi di Natale con prodotti del territorio a dipendenti ed ex dipendenti. Un'accusa però smontata nei fatti dalla sentenza.

È stato condannato invece per una cena e un pernottamento (senza colazione) pagata ad un avvocato giunto a Loano per una consulenza sul rinnovo delle concessioni demaniali presente insieme ad un'altra persona, il neo presidente della Marina di Grosseto. La Procura gli contestava di aver pagato utilizzando somme in capo alla Marina di Alassio.

Agnese inoltre è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, vietando di concludere contratti con la pubblica amministrazione per la stessa durata.

Era anche accusato anche di abuso d'ufficio che però a seguito dell'abrogazione presente nella riforma Nordio non è più considerato un reato punibile dalla legge.

"Aspettiamo i 90 giorni per il deposito delle motivazioni e faremo poi il ricorso in Appello. Siamo comunque soddisfatti delle assoluzioni" spiega l'avvocato difensore Massimo Boggio.