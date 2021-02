Spotorno, conclusi i lavori sul rio Crovetto: sbancati oltre 2 mila metri cubi di materiale

"Al fine di ottimizzare lo stanziamento di 85 mila euro e vista l’impossibilità (ai sensi della DGR 1446/2009) di riutilizzo del materiale per il ripascimento - spiega in una nota l'amministrazione Fiorini - si è lavorato per cercare alternative allo smaltimento in discarica con che avrebbe comportato la spesa di oltre la metà dell’importo solamente per lo smaltimento del materiale".

"Grazie al lavoro degli uffici è stato possibile il riutilizzo come terra e roccia da scavo (praticamente senza oneri a parte il trasporto) presso il centro autorizzato di ECOSAVONA al Boscaccio, e cosi è stato possibile investire tutte le risorse in un tratto maggiore di torrenti" aggiungono.