La Liguria trainata dalla "robotica": l'inchiesta del rapporto Nord Ovest del Sole 24ore

Punta i fari sullo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale nella nostra regione il nuovo numero del Rapporto Nord Ovest del Sole 24 Ore in edicola con il quotidiano venerdì 26 febbraio in Piemonte, Liguria e Val d’Aosta.

L’inserto economico del Sole 24 Ore dedicato ai territori del Nord Ovest dedica ampio spazio anche alla ricerca sulla robotica in Liguria che avanza in tutti i comparti, non solo quelli in cui le macchine somigliano agli uomini.

E se, al contrario, resta limitato per ora il numero di industrie che producono robot sul territorio ligure, l’Istituto di tecnologia si sta muovendo proprio per modificare questa situazione, con l’obiettivo di aggregare, nella zona della Val Polcevera, dove hanno sedi anche grandi realtà come Ansaldo Energia e Leonardo, creando una robot valley che ha trovato i suoi primi spazi, circa 1.500 metri quadrati nei capannoni del Bic- Business innovation center della Liguria.

Sono circa 350 le persone che all’Iit si occupano del settore robot, evidenzia il Rapporto Nord Ovest, ma se a questi si aggiungono quanti operano nell’intelligenza artificiale si arriva a quasi 450.