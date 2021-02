Albenga, restyling in viale Liguria: un nuovo parcheggio e più sicurezza stradale e urbana (FOTO)

Un nuovo parcheggio - polmone per le attività del Centro Storico - e più sicurezza stradale e urbana, questo l’obiettivo raggiunto dall’Amministrazione di Albenga che, grazie ai suoi uffici, nell’ambito del progetto di "Piano Casa" delle aree a destinazione commerciale ex Lamberti ha concordato per la realizzazione di opere di urbanizzazione importantissime per la Città delle Torri.

Sono già partiti i lavori in viale Liguria che vedranno il totale rifacimento del parcheggio con l’abbattimento della siepe che era presente e che ostruiva la visuale (che poteva agevolare situazioni di illegittimità e incresciose per decoro urbano e ordine pubblico) con la regimazione delle acque bianche, il rifacimento dell’illuminazione pubblica (anche questo intervento importante per la sicurezza stradale e urbana) e la realizzazione di un nuovo marciapiede che permetterà il passaggio in sicurezza dei pedoni che, prima, spesso passavano sulla carreggiata creando disagi al traffico e situazioni di pericolo.

Inoltre, sempre quali opere di urbanizzazione nell’ambito di tale operazione, sarà realizzato un nuovo marciapiede in via E. De Amicis che costeggerà il grosso parcheggio pertinenziale dell'attività commerciale (una media struttura di vendita alimentare) che si insedierà, ma che sarà aperto all'uso pubblico con accesso gratuito durante l'orario di chiusura dell'attività e, durante l’apertura dello stesso, sarà sempre aperto al pubblico con la stessa tariffa dei "parcheggi blu", ma con il vantaggio di avere la prima ora gratuita.

"In un periodo di crescita per i pubblici esercizi e le attività commerciali del Centro Storico come quello che stiamo vivendo ormai da alcuni anni a questa parte la possibilità di avere nuovi parcheggi in quella zona, gratuito durante le ore notturne e a disposizione per il resto del tempo, ma con il vantaggio di avere la prima ora gratuita, è sicuramente un grosso aiuto al nostro Centro Storico - precisa il sindaco Riccardo Tomatis - Inoltre l'intervento urbanistico su viale Liguria (incrocio via Genova) permetterà la messa in sicurezza per pedoni e auto di un tratto di strada che da sempre risulta tra i più caotici della città. L'amministrazione con l'aiuto dei suoi dirigenti e la collaborazione del soggetto attuatore è riuscita ad ottenere il massimo da un intervento che riqualifica un'intera zona in disuso nel cuore della città".

“La realizzazione di nuovi marciapiedi è estremamente importante per la sicurezza stradale così come è importante aver eliminato una siepe che renderà più visibile tutta la zona che prima poteva essere luogo per la commissione di fatti illeciti” spiega l’assessore alla sicurezza e al commercio Mauro Vannucci.

“Inoltre – aggiunge Vannucci in qualità di assessore al commercio - premesso che, come ormai si dovrebbe sapere l’apertura di una media struttura di vendita viene regolamentata da una legge regionale e non è di competenza comunale, occorre considerare che il nuovo parcheggio che sarà realizzato costituirà una possibilità per gli avventori delle attività del centro storico che potranno trovare più facilmente stallo per le proprie autovetture”.