Meteo weekend e inizio settimana: calo delle temperature ma soleggiato

L'anticiclone perde colpi a favore di un progressivo arrivo di correnti da Est un po' più fredde, specie tra domenica e lunedì, quando si perderanno 5-6°C nei valori massimi e sui monti torneranno le gelate notturne. Continuerà anche sotto tono l’azione dell’alta pressione per la prossima settimana

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione: da oggi venerdì 26 a domenica 28 febbraio, soleggiato oggi, aumento della nuvolosità irregolare domani, in dissolvimento domenica mattina. Minime in pianura intorno 3 - 7°C e massime 11 - 18°C. Al mare minime intorno 7- 9°C e massime 15-18°C. Abbassamento progressivo della colonnina di mercurio da domenica. In pianura venti deboli da Nord. Al mare In pianura venti moderati Nord.

Da lunedì 1 marzo

Cielo sereno con progressivo calo termico.

