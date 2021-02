Politica |

Arboscello (Pd): "Non mi pare che parta bene la corsa di Amoretti verso Palazzo Sisto"

Il consigliere regionale dem: "Ingenuo e pretestuoso porsi in modo trasversale 'buttando la palla' anche al centrosinistra"

Elezioni comunali savonesi 2021, il commento del consigliere regionale del Partito Democratico (e già sindaco di Bergeggi) Roberto Arboscello: "Non mi sembra parta bene, sul piano della coerenza e della chiarezza, la corsa verso Palazzo Sisto dell'ex vice sindaco Dario Amoretti. Pezzo dopo pezzo stanno cadendo tutti gli steccati che lui stesso aveva posto a difesa della sua candidatura "moderata". La sua proposta, partita civica, si è velocemente politicizzata e ora è chiaramente di parte, con la conferma ieri del sostegno compatto da parte della maggioranza che in Regione sostiene la Giunta Toti, dalla Lega fino a Fratelli d'Italia. In questo quadro è ingenuo e pretestuoso porsi come fulcro di una proposta trasversale agli schieramenti e addirittura buttare la palla nel campo dei partiti di centrosinistra, con la richiesta di un sostegno. Prendiamo atto che Amoretti da ieri è il candidato del centrodestra. A tutte le forze politiche savonesi che non si riconoscono nella Giunta Toti, a partire dal ruolo centrale del PD, il compito di portare avanti e valorizzare una proposta alternativa competitiva e di qualità".

Comunicato stampa

