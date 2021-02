Muzio (Fi-Lp): “Dal Governo importanti risorse per la messa in sicurezza del territorio”

74 milioni di euro per la Liguria, destinati a progetti per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Le risorse sono state stanziate con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, come previsto dalla legge 145 del 2018. Beneficiari saranno 88 Comuni, per un totale di 136 interventi, i cui lavori dovranno essere affidati entro 6 mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro, entro 10 mesi per le opere con costo tra 100.001 euro e 750.000 euro, 15 mesi per le opere con costo tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, 20 mesi per le opere con costo tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

Qualora i Comuni, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvarranno degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA), i termini per l’affidamento saranno aumentati di tre mesi. L’erogazione dei contributi avrà luogo con questa modalità: il 20% entro il 28 febbraio 2021, il 60% previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, il restante 20% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. A livello nazionale sono stati ammessi a finanziamento 2.846 progetti per 1,85 miliardi di euro.

“Si tratta di risorse molto importanti ai fini della messa in sicurezza dei nostri territori e per la mitigazione del rischio idrogeologico, che si vanno ad aggiungere a quelle stanziate in questi anni con grande impegno dalla Regione. Grazie a questi fondi, che arrivano in un momento così difficile come l’attuale, potranno essere realizzati in tanti Comuni interventi attesi da tempo”, dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare. “La nostra è una terra fragile – prosegue - ed ogni euro impiegato per la sicurezza è uno dei migliori investimenti per il nostro presente e il nostro futuro. Questi stanziamenti premiano il lavoro svolto dai Comuni, che sono ogni giorno in prima linea nell’affrontare le difficoltà legate a questa fragilità. Ricordo infine – conclude Muzio - che nel decreto del Ministero sono presenti richieste che, pur non finanziate per quest’anno, sono state dichiarate ammissibili e potranno quindi accedere ai contributi negli anni a venire”.

Questo, provincia per provincia, il numero degli interventi finanziati e tra parentesi l’importo: Genova 47 (21.083.000), Imperia 25 (14.861.000), La Spezia 20 (12.054.000), Savona 44 (25.811.000). In allegato il dettaglio di tutti i progetti destinatari del contributo.