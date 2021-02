Mutuo per i giovani, consigli e offerte sui migliori mutui per giovani per l'acquisto della casa

La scelta del mutuo per giovani per l'acquisto della casa deve essere un'operazione da svolgere con estrema precisione affinché tu possa riuscire nell'intento di raggiungere un risultato incredibilmente soddisfacente. Ecco tutto quello che devi conoscere in merito alla decisione finale.

Il mutuo per giovani per acquistare casa, l'importo massimo finanziato

Quando sei alla ricerca di un finanziamento che ti permette di acquistare casa, devi necessariamente sapere a quanto ammonta la percentuale massima che copre la spesa che devi sostenere. Spesso, infatti, le banche non coprono l'intera spesa che intendi sostenere e per esempio se l'immobile costa 100 mila euro e la banca finanzia al massimo l'80%, ti troverai con un importo massimo erogato pari a 80 mila euro. Pertanto è bene che tu studi nel dettaglio il valore dell'immobile e la caratteristica chiave che contraddistingue l'erogazione e il suo importo, ovvero quanto credito puoi ricevere dalla banca.

I tassi e la loro scelta

Ovviamente non bisogna solo focalizzarsi solo ed esclusivamente sugli importi che la banca è disposta a concedere a coloro che intendono richiedere questo tipo di finanziamento.

Occorre prendere in considerazione il fatto che il suddetto prestito è caratterizzato da tassi che possono essere fissi o variabili e la scelta dipende dalla tua situazione economica e da quanto percepisci come reddito mensilmente. Il mutuo a tasso fisso rappresenta una costante che non subisce alcuna variazione, come potrai ben immaginare, ma occorre considerare il fatto che tale finanziamento non ti permette di pagare delle rate il cui importo potrebbe essere leggermente inferiore rispetto a quanto accaduto durante i mesi precedenti.

Considera anche il fatto che con il tasso variabile potresti trovarti in una situazione opposta, ovvero dover fronteggiare dei tassi che tendono a essere leggermente superiori quindi devi considerare anche questa particolare eventualità. La scelta del tasso è molto importante ma considera che alcune banche ti permettono di cambiarlo dopo che trascorre un certo lasso di tempo. Pertanto hai l'occasione di evitare che il mutuo che hai acceso possa diventare complesso da restituire, prevenendo quindi una serie di situazioni che possono essere complesse da fronteggiare.

La durata del finanziamento del mutuo

Il mutuo prima casa per giovani, generalmente, è caratterizzato da una durata variabile che potrebbero essere piuttosto lunga. In questo caso il tuo obiettivo è quello di scegliere con attenzione la longevità del mutuo considerando un dettaglio importante, ovvero il fatto che maggiore è la durata del finanziamento, superiori sono gli interessi seppur la rata mensile potrebbe essere inferiore rispetto a un finanziamento breve. Devi quindi valutare attentamente lo stipendio o l'insieme di entrate economiche che percepisci al mese, affinché tu possa effettuare due calcoli e quindi stabilire a quanto può ammontare la rata del finanziamento che richiedi facendo in modo che il percorso di restituzione non sia caratterizzato da momenti tutt'altro che positivi.

Le offerte dei mutui per l'acquisto della prima casa per i giovani

Per quanto riguarda alcune delle offerte che ricadano su questa tipologia di mutuo, per un giovane di 25 anni con stipendio netto pari a 1.200 euro e tempistiche di restituzione pari a dieci anni, con importo del prestito pari a 100 mila euro, il finanziamento proposto da Unicredit prevede un rimborso mensile di 428 euro. I tassi che vengono proposti sono dello 0,25% per quanto riguarda quello variabile mentre il TAEN e dello 0,40%.

Ovviamente l'importo che caratterizza questo finanziamento potrebbe essere vario con il corso del tempo. L'alternativa che viene proposta ai giovani che intendono acquistare la prima casa è quella di Banca Sella, che permette di accedere a un finanziamento il cui importo della rata è di 440 euro variabile, dato che anche in questo caso si parla di un finanziamento con tasso variabile, la cui percentuale è dello 0,35%. Ovviamente occorre sottolineare come, pure in questo caso, potresti dover affrontare delle rate il cui importo tende a essere leggermente superiore o inferiore a seconda dell'andamento del mercato finanziario.