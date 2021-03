Prepariamoci alla Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale

Le abitudini, soprattutto quelle alimentari, non sono semplici da modificare, ma è possibile imparare ad adottare alcuni accorgimenti utili a migliorare la nostra salute e il benessere generale, come ridurre la quantità di sale giornaliera. In occasione della Settimana mondiale per la riduzione del sale, che quest’anno si terrà dall’8 al 14 marzo, promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH), scopriamo alcuni consigli utili in merito con Fab SMS!

La Settimana mondiale per ridurre i consumi di sodio

Dall’8 al 14 marzo 2021 si svolge la Settima mondiale per la riduzione del sale, promossa dalla World Action on Salt&Health (WASH), associazione con partner in 100 Paesi dei diversi continenti, istituita nel 2005 per migliorare la salute delle popolazioni attraverso la graduale riduzione della quantità di sale giornaliera. L’obiettivo di WASH è quello di incoraggiare le aziende, le istituzioni e i cittadini a limitare il consumo di sodio che può determinare l’innalzamento della pressione sanguigna, con conseguente aumento del rischio di insorgenza di gravi malattie cardio-cerebrovascolari quali infarto e ictus. L’introito di sale, inoltre, viene associato anche ad altre malattie cronico-degenerative, quali tumori dell’apparato digerente, in particolare quelli dello stomaco, osteoporosi e insufficienza renale.

Gli accorgimenti per ridurre il consumo di sale

La pandemia ha cambiato le nostre vite in molti modi, incluso il modo in cui mangiamo. Le restrizioni messe in atto ci inducono a mangiare di più a casa: possiamo cogliere questa opportunità per affinare le nostre ricette preferite o realizzarne di nuove, alla ricerca di nuovi sapori. Anche se può sembrare che l'unico modo per dare sapore ai pasti sia aggiungere un pizzico di sale, esistono altre soluzioni più salutari. Tieni presente che l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) raccomanda un consumo massimo di 5 grammi al giorno di sale, corrispondenti a circa 2 grammi di sodio. Ecco i consigli utili per la salute, e sostenibili per il palato, per raggiungere l’obiettivo: