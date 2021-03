La Regione corre in aiuto dei comuni, Mai (Lega): "Fondo da 2 milioni per fronteggiare la crisi da Covid"

"Nell’ambito del disegno di legge sulle disposizioni di carattere finanziario approvato in Consiglio regionale, che prevede tra l’altro l’abrogazione dell’imposta sui carburanti e l’esenzione della tassa automobilistica per i veicoli a gas naturale liquefatto (voluta dalla Lega), è stato inserito un importante provvedimento per attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dall’emergenza Covid-19". Lo ha riferito il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

"Si tratta di un fondo di rotazione pari a 2.000.000 di euro (triennio 2021-2023) destinati ai comuni liguri per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti di opere pubbliche inserite nei documenti di programmazione regionale, finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali - conclude - Con queste risorse Regione Liguria intende quindi dare una mano ai comuni sul nostro territorio, che non devono essere abbandonati a loro stessi