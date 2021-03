Finale, stasera (4 marzo) sospensione idrica per lavori all'acquedotto

A partire dalle 22.30 di stasera, giovedì 4 marzo, interruzione dell’acqua su parecchie zone di Finale Ligure.

"Il Consorzio depurazione di Savona deve eseguire un importante intervento sulle condotte di via Dante - spiegano dal comune - Interruzione su Final Marina, Final Borgo, via per Calice (fino a Bastian Contrario), Final Pia sponda destra dello Sciusa fino a via Melogno. Gli operatori del Consorzio hanno già provveduto ad affiggere cartelli di avviso nelle zone interessate".

L'intervento dovrebbe durare 3 o 4 ore, salvo imprevisti, garantendo quindi per la mattina di venerdì 5 marzo la regolare funzione.