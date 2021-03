Giornata del tesseramento per la sezione ANPI di Pietra Ligure. Oggi, giovedì 4 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, presso la sala riunioni del Comune di pietrese, in via Mazzini, sarà possibile iscriversi all'associazione per l'anno 2021.

Sarà inoltre possibile firmare anche per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista, presentata a livello nazionale dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema.