I "like" sui social diventano applausi per l'Accademia Musicale del Finale: una serie di eventi in streaming per la Festa della Donna

Quest'anno l'8 marzo finalese in musica sarà on line. L'Accademia Musicale del Finale, infatti, ha varato già dal 3 marzo un'iniziativa in rete che può essere seguita sulle piattaforme social nelle pagine dell'Accademia.

Il progetto si intitola "Aspettando l'8 marzo" e per una settimana intera si potranno vedere i video sul web di docenti e allievi che intratterranno il pubblico con musica e canzoni.

Dichiarano dall'Accademia Musicale del Finale: "Abbiamo ormai imparato che la Musica non si ferma, ma cambia il modo di veicolarsi. L’Accademia di Musica del Finale, non potendo dare vita ai concerti dal vivo, ha messo in rete le esibizioni di molte allieve che, accompagnate dai loro docenti, si sono esibite online.

Ne è nato un vero Concerto al femminile in onore della Festa della donna. Dal 3marzo pertanto collegandosi ai social si potrà ascoltare la voce o l’esibizione strumentale delle allieve di tutte le età e saranno i Vostri “like” che risuoneranno come veri applausi molto graditi".