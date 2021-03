Festival di Sanremo, Annalisa lontana dal podio: settimo posto per la cantautrice di Carcare

Il Festival di Sanremo non premia Annalisa che, dopo i giudizi positivi raccolti nelle prime serate, ha chiuso l'edizione 2021 del Festival della canzone italiana al settimo posto.

La cantante valbormidese con la sua "Dieci" ha così terminato la sua quinta esperienza in gara al teatro Ariston lontana dal podio e dai vincitori, i Måneskin con "Zitti e buoni", primi davanti a Francesca Michielin e Fedez (“Chiamami per nome”) ed Ermal Meta ("Un milione di cose da dirti").

"Dieci" è un brano che parla di una storia d'amore che non vuole finire: "È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa” aveva spiegato "Nali" alla vigilia del Festival.

Un pizzico di delusione, dunque, per la cantautrice di Carcare, che a Sanremo (dove nella serata dedicata alle cover ha cantato "La musica è finita" di Ornella Vanoni in duetto con Federico Poggipollini) ha comunque confermato di essere una delle voci più belle della musica italiana, sempre apprezzatissima dai suoi fan e dal mondo musicale in generale come dimostrano i passaggi radiofonici (tra i primi in assoluto) della sua canzone.